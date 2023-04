La volata Champions in 7 sfide

I campionati si decidono a marzo, era un vecchio detto che Giovanni Trapattoni usava quando si avvicinava la primavera. Trap intendeva che il ritorno al doppio impegno - Serie A e coppe internazionali - avrebbe fornito il vero spessore delle contendenti e il

gruppo si sarebbe frazionato. (...) E ci sono soltanto tre posti a disposizione. La Lazio precede la compagnia con 61 punti, poi la Juventus a 59, Milan e Roma a 56, Inter 54 e l'Atalanta a chiudere con 52 punti. (...) Giallorossi incerottati, battuti a Bergamo e raggiunti dai rossoneri. Nei momenti di emergenza Josè Mourinho sa compattare squadra e pubblico, però ha un gruppo malridotto e che ha avuto un giorno in meno di riposo rispetto al Milan. Fondamentale sarà il recupero di Paulo Dybala: al momento è annunciato in panchina, significa che tra traumi alla caviglia e noie muscolari, la situazione della Joya è comunque meno grave del previsto. Pesa comunque l'indisponibilità di Smalling. Il Milan ha un calendario spigoloso e Leao in condizione strepitosa. Come si è visto a Napoli e con il Lecce, l'uomo in più per i rossoneri è il portoghese. (...) Lazio e Verona (in trasferta) non sono ostacoli semplici invece per l'Inter che concludono il trittico settimanale all'Olimpico. Se Inzaghi dovrà pensare al derby di Champions, Mourinho non potrà ignorare il Leverkusen, anche se avrà un giorno di riposo in più. Ma la profondità della rosa è pro Inter. Inoltre la Roma prima sarà a Monza, contro una squadra che sembra voler prendere tutto fino alla fine. (...)

(gasport)