La Roma torna a vincere sull’asse Matic-Wijnaldum

L' emergenza ti fa bella. La Roma costretta agli esperimenti scopre, oltre a un devastante Wijnaldum, un altro modo di giocare che non è solitanto possibile ma anche redditizio. (...) Mourinho, senza Ibanez, Mancini e Kumbulla squalificati, rispolvera la difesa a 4 per la prima volta in campionato dopo 15 mesi e la Roma diventa più veloce e offensiva. Certo, la partita con la Sampdoria, che non gioca nemmeno male ma è troppo tenera, non era proibitiva. Ma la Roma entrata più convinta e determinata del solito, non ha dominato del tutto il gioco ma mai ha avuto fasi passive come altre volte. (...) Così il sommario della sfida racconta di 3 gol. un palo e numerose altre occasioni. La vera forza della Ruma sta nella difesa: 8 gare in casa e le ultime 7 vittorie senza subire gol sono la testimonianza. (...)

(GASPORT)