La Roma prenota Aouar: visite al Campus

IL ROMANISTA (G. FASAN) - Che Houssem Aouar, ventiquattrenne franco-algerino in scadenza di contratto con il Lione, piaccia alla Roma è notizia già "masticata". Che però il centrocampista abbia passato la giornata di Pasquetta nella Capitale è un aggiornamento importante che aggiunge un ulteriore tassello al puzzle di mercato. Non un viaggio di piacere, o comunque non solo. Aouar, infatti, è stato al Campus Biomedico di Trigoria, sempre più legato a doppio filo alla prima squadra della Roma, per sostenere una serie di visite mediche. (...) È stato anche accompagnato (entrando da un ingresso secondario) da un medico della Roma. Che sia un calciatore in orbita Adidas - che diventerà presto sponsor tecnico della Roma, oltre che già di Mourinho, Dybala e Wijnaldum - aggiunge qualche colorazione in più alla faccenda. (...)