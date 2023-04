La Roma perde Dybala e la partita col Feyenoord. Pellegrini, rigore sul palo

No Dybala, no party. La Roma paga oltre misura l'infortunio dell'argentino (risentimento all'adduttore destro) e perde immeritatamente l'andata dei quarti contro il Feyenoord. Mourinho perde il rigorista infallibile (5 su 5 in stagione) e così, al 43', quando arriva un penalty per fallo di mano di Wieffer, tocca a Pellegrini. Il tiro colpisce il palo e la Roma perde l'occasione di andare in vantaggio per poi gestire la gara.

Pellegrini resta negli spogliatoi nell'intervallo, ma è tutta la Roma a iniziare la ripresa sotto shock. Arriva così il gol di Wieffer, con un tiro da fuori area. I centravanti latitano (Abraham esce per una botta alla spalla), Ibanez sfiora il gol con un colpo di testa salvato sulla riga per millimetri, El Shaarawy perde una buona occasione.

C'è sfortuna, ma anche il problema, ammesso da Mou, «che questa squadra fa pochi gol rispetto alle occasioni create. Siamo quello che siamo, non abbiamo Haaland». Da capire se Dybala può recuperare in soli sette giorni. Difficile se non impossibile. Come dice Mou: «Mi ha chiesto di uscire subito». La sensazione, insomma, è molto negativa.

(Corsera)