La Roma è stanca: Mou pensa a Volpato

Prima della gara di ritorno di Europa League contro il Feyenoord la Roma se la dovrà vedere con l'Udinese e la partita sembra piuttosto complicata. Nell'ultima esibizione domenica dopo una sfida europea giocata fuori casa, contro il Sassuolo, la Roma ha steccato completamente. Mourinho sa che perdere punti in campionato può pregiudicare l'obiettivo Champions e quindi vuole mettere in campo una formazione che possa vincere in campionato senza calpestare l'ipotesi di rimonta in Europa. Dybala e Abraham non ci saranno contro l'Udinese, ma l'inglese spera di andare almeno in panchina. Assente anche Solbakken, il quale sarebbe stato utilissimo in questa situazione d'emergenza. A causa di questi infortuni quindi lo Special One starebbe pensando di mandare in campo dal primo minuto uno dei suoi 'bambini', Volpato. In panchina invece potrebbero andare Majchrzak e Cassano. Sulla destra potrebbe giocare Celik, mentre sulla sinistra El Shaarawy sostituirebbe Spinazzola.

(corsport)