La Roma a caccia di gol

Uno dei maggiori problemi della stagione della Roma è rappresentato dalla carenza di gol. "Non abbiamo Haaland", ha affermato José Mourinho al termine della sfida con il Feyenoord, ma ora dovrà anche valutare le condizioni di Paulo Dybala e Tammy Abraham per la gara di ritorno con gli olandesi. L'argentino oggi farà gli esami strumentali per valutare le condizioni dell'adduttore, anche se c'è speranza di rivederlo in campo giovedì. Ottimismo anche per il centravanti, dato che non dovrà subire un intervento alla spalla.

L'impatto dei due però è molto diverso: la 'Joya' ha segnato 15 gol ed è il capocannoniere della squadra, mentre Abraham è fermo a quota 7 e rispetto alla passata stagione (in cui fece 27 reti) è passato da un gol ogni 157 minuti a uno ogni 358. Il motivo? Sicuramente il suo killer instinct si è appannato, ma i compagni lo servono di meno a differenza dell'anno scorso (17.4 passaggi a partita nel 2021/2022, 15.1 nel 2022/23). Inoltre nella passata annata a fornirgli più passaggi sono stati Cristante, Rui Patricio, Mkhitaryan, Pellegrini e Karsdorp (tre su cinque giocatori fra mediana e attacco), mentre in questa stagione li riceve da Rui Patricio, Mancini, Matic, Pellegrini e Ibanez. Morale: Abraham viene servito principalmente dal portiere e dai centrali con lanci lunghi e di difficile gestione.

Anche Andrea Belotti sembra essere lontano dai suoi standard, infatti è ancora secco di reti in campionato.

(gasport)