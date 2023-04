La rincorsa di Milano, romane nel mirino. Bomber, turnover e scontri diretti per la Champions

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. La frase di John Belushi in "Animai House" piaceva tantissimo a Gianluca Vialli, che in certi momenti importanti amava ripeterla. Gianluca si sarebbe divertito a vivere un mese come quello che aspetta Inter e Milan, tra derby di Champions e inseguimento al piazzamento che qualifica alla prossima edizione del torneo più ambito. (...) Nel mirino delle milanesi ci devono essere

necessariamente Lazio e Roma: la squadra di Sarri sembrava al sicuro, ma la sorprendente sconfitta casalinga con il Torino la costringe a evitare ulteriori distrazioni. La Roma gioca stasera a Bergamo contro la formazione che ha meno chances, ma che spera ancora che si riapra in qualche modo uno spiraglio di Champions: l'Atalanta, comunque, al momento è settima, ma se oggi fermasse i giallorossi (raggiunti ieri dai rossoneri) farebbe un granregalo a Inzaghi e Pioli. (...) La Champions resta, quindi, un territorio necessario

sotto ogni punto di vista. Il calendario prevede gli scontri diretti, concentrati in due giornate: nel prossimo turno, il 29 aprile il Milan andrà all'Olimpico a sfidare la Roma mentre il 30 l'Inter ospiterà la Lazio. Il 6 maggio gli altri incroci con Milan- azio e Roma-Inter. Pochi giorni dopo andrà in scena l'andata delle semifinali europee, unico spettatore Sarri. In mezzo alle doppie sfide di coppa non ci sono big-match di Serie A, ma gli impegni infrasettimanali possono comunque essere un fattore. E di conseguenza anche la profon-.dità della rosa. Pioli e Inzaghi ieri hanno lanciato un segnale chiaro: d'ora in avanti, ancora più di prima, serviranno tutti. Sarri, senza coppe, può gestire meglio i titolari, Mourinho ha qualche problema in più, soprattutto in alcuni ruoli, anche per gli infortuni di Smalling e Wijnaldum.

(gasport)