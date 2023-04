La polizia marca stretto gli ultrà del Feyenoord: "Dormiranno a Castro Pretorio"

Calano a Roma gli ultrà del Feyenoord. Tra mercoledì e giovedì, nonostante il divieto di vendita dei tagliandi ai cittadini olandesi per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro i giallorossi in programma all'Olimpico, i temibili VakS saranno in città. Adesso la questura ne ha la certezza. I componenti della frangia più violenta della tifoseria di Rotterdam arriveranno mescolati alle famiglie, prenderanno alloggio negli alberghi e nei B&b nella zona di Castro Pretorio, intorno alla stazione Termini, per poi riversarsi nelle piazze e lungo le strade del centro storico. Proprio lì, dove dovrà passare

anche la delegazione del Bureau International des Expositions (Bie): gli ispettori incaricati di valutare la candidatura della capitale a Expo 2030. (...) L'allerta è massima, specie per il giorno di Roma-Feyenoord. L'undici di Mourinho, spinto dai 70mila giallorossi assiepati sugli spalti dell'Olimpico (sono stati messi in vendita ai romanisti anche i biglietti del distinto Nord lato Monte Mario), proverà a ribaltare lo 0-1 incassato in terra olandese. Stavolta la partita più importante per Roma si gioca fuori dallo stadio. È quella dell'ordine pubblico. (...) L'appello della questura ai proprietari degli alberghi, dei B&b e delle case vacanze, unitamente al lavoro di monitoraggio costante dei passaggi aerei, ha già prodotto risultati. Gli investigatori della digos coordinati da Giampietro Lionetti hanno già stilato una prima lista dei tifosi olandesi dei Vak S. (...)

(La Repubblica)