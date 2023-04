La moviola: Sanchez a metà, bene sul rigore ma Wieffer era da espulsione

Sanchez indovina le decisioni chiave, ma si dimentica qualche cartellino di troppo. Corretti i primi due gialli a Wieffer e Szymanski per due falli da dietro su Dybala ed El Shaarawy, poi alla fine del primo tempo ce ne sarebbe uno anche per Gimenez su Ibanez.

Il mani di Wieffer è netto per il penalty giallorosso. Lo stesso Wieffer, però, a metà ripresa trattiene da dietro Wijnaldum: sarebbe da giallo e, di conseguenza, da rosso per doppia ammonizione. Giusto il non gol di Ibanez (la palla non entra per intero), mentre negli ultimi dieci minuti Sanchez grazia Matic per un fallo tattico.

(Gasport)