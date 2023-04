Non sufficiente Irrati, anche per lui una partita sottotono e con decisioni rivedibili. Non ci sono episodi nelle due aree, ma l'errore principale riguarda il fallo di Palomino su Dybala: il difensore dell'Atalanta prende il pallone, ma il suo intervento è scomposto e mette a repentaglio l'incolumità dell'avversario. Il giallo è fuori luogo, avesse espulso il calciatore della Dea il VAR non sarebbe intervenuto.

Nessun tocco di mano, invece, sul gol del 3-1 di Koopmeiners.

(corsport)