La moviola: Ederson rischia su Pellegrini. Toloi-Abraham, non c'è rigore

Al 25' di Atalanta-Roma c'è stato un contatto tra Pellegrini ed Ederson. Il colpo del nerazzurro con il braccio sinistro sul volto del capitano giallorosso è mascherato dal movimento in torsione del bacino, ma sembra netto: Irrati, invece, lo giudica fortuito.

Al 33' Abraham cade in area dell'Atalanta dopo un intervento di Toloi: tocco quasi contemporaneo dei due sul pallone, anche se il piede destro del difensore finisce poi per toccare leggermente l'attaccante. Non c'è rigore.

Check sul gol del 3-1 della Dea per un possibile tocco di mano di Koopmeiners: nulla di fatto.

