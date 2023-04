La magia di Dybala accende la Roma: con Paulo crescono punti, gol e sogni

C'è una frase di Mourinho che più di tutte ha sancito nel corso di questa stagione l'imprescindibilità di Paulo Dybala per le fortune romaniste. (...) "Con Paulo sono stato sincero e gli ho detto: “Non penso che riusciremo a battere il Bologna senza di te'". Quella partita la Roma poi l'ha vinta 1-0, come tante altre in cui l'apporto di Paulo è stato decisivo, lui che nelle sue 30 presenze stagionali ha piazzato finora ben 15 gol e 8 assist. Insomma, non c'è quasi partita in cui Paulo non lasci il segno. E questo fa tutta la diffcronza del mondo in cass giallorossa. (...) Nonostante poi il rendimento con lui o senza di lui, dal punto di vista dei numeri, sia quasi simile: 1,87 punti di media con Paulo in campo (17 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte) contro 1'1,7 senza (5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Ma è la percezione che è diversa, con lui il gioco giallorosso profuma calcio, cosa che non si avverte quando la Joya manca. Basti pensare che da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05) solo Momo Salah prima di lui era riuscito a piazzare più di 10 gol e 5 assist al primo anno in giallorosso (Paulo in questo campionato è già arrivato a 11 gol e sei assist). Questo, tra l'altro, in una Roma che fatica anche tanto a produrre dal punto di vista offensivo (...)

(gasport)