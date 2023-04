La guerra dei Totti. A Ilary Blasi la villa all'Eur e 12.500 euro per i figli

I figli, la villa e i soldi. Ilary Blasi e Francesco Totti fissano un primo punto nella loro tribolata separazione. A decidere per loro però è stato il tribunale civile di Roma visto che ogni tentativo di accordo extragiudiziale è naufragato clamorosamente. Il giudice Simona Rossi si è pronunciato con una sentenza preliminare, si chiama in realtà provvedimento provvisorio, in attesa del verdetto definitivo atteso per il prossimo autunno-inverno. Ecco ciò che ha deciso: la villa all'Eur alla conduttrice, un assegno da 12.500 euro mensili che Totti dovrà staccare alla prole e infine il collocamento prevalente dei figli a favore della presentatrice (in pratica i tre ragazzi vivranno stabilmente con la madre anche se il giudice ha deciso per l'affidamento condiviso). (...) Alla conduttrice, come detto, va la casa coniugale, 1500 metri quadrati a Roma sud. Cristian e Chanel, i figli più grandi, potranno vedere il papà quando vorranno, potendo muoversi autonomamente. Diversa la questione per quanto riguarda la più piccola di casa Totti. Per vedere Isabel, l'ex capitano della Roma dovrà rispettare il calendario dettato dal tribunale. Weekend alternati e poi dei giorni prestabiliti durante la settimana. (...)

(La Repubblica)