La fatica del gol della Dea: meno tiri in porta, meno precisione

Sette gol segnati nelle ultime otto partita: così è dura andare in Europa e l'Atalanta lo sa. E non basterà blindarsi in difesa con un atteggiamento più coperto dietro e meno spregiudicato davanti. Gli attaccanti della Dea non stanno vivendo un buon momento, tanto che Duvan Zapata e Luis Muriel hanno realizzato solamente un gol a testa. Nel caso di Rasmus Hojlund e Ademola Lookman, invece, si tratta di flessione: il primo ha segnato solamente tre reti nel girone di ritorno, mentre il secondo (che non ci sarà contro la Roma per infortunio) ne ha messe a segno due. Inoltre c'è Jeremie Boga, fermo anche lui a quota due, ma non è un uomo gol dichiarato.

La squadra ha subito un peggioramento nell'ultimo periodo di quasi tutti i parametri relativi alla pericolosità difensiva rispetto alle 22 gare precedenti. A calare, infatti, è stata la media dei tiri a partita (da 4,7 a 4,4), la percentuale dei tiri in porta rispetto ai totali (da 48,8% a 42,7%) e il dato della percentuale realizzativa (passata da 11,9% a 6,6% dalla gara con il Lecce in poi).

