Kessie, voglia d'Italia. Piace a Juve, Napoli e Roma, ma lo stipendio...

L'obiettivo del Barcellona nella prossima estate è quello di riportare Messi al Camp Nou. Ma per farlo dovrà snellire, e non poco, i conti della rosa. Come scrive il quotidiano, infatti, "servono 100 milioni dal mercato", e oltre a Rapinha e Ferran Torres, anche Frank Kessie è in bilico. Il centrocampista classe 1996, arrivato dal Milan a costo zero la scorsa estate, ha un ingaggio però di 7 milioni che rischia di complicare la cessione. Diverse le squadre di Serie A interessate: oltre a Juventus e Napoli, anche la Roma monitora la situazione.

(repubblica)