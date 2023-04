José punta su Dybala per una Pasqua al 3° posto davanti a Milan e Inter

A Torino per il cambio di marcia, per accelerare e sorpassare le due milanesi, volando così al terzo posto in classifica. Il rendimento in trasferta della Roma si è ribaltato, infatti ha ottenuto solamente 5 punti su 18 a disposizione e l'ultima vittoria risale addirittura a 75 giorni fa, il 22 gennaio a La Spezia. All'Olimpico invece sono ben 6 i successi ottenuti in 7 gare. Mourinho ha alcuni dubbi in attacco, infatti Abraham è in ballottaggio con Belotti, ma non è escluso che entrambi possano partire dalla panchina, con Dybala pronto ad agire falso nueve. Quando incontra il Torino la 'Joya' si esalta, dato che in 18 gare non ha mai perso e ha messo a referto 5 reti e 3 assist.

(Il Messaggero)