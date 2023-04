José e la volata in mano ai gregari

La Roma fa il pieno. [...] Il riferimento è mirato agli infortuni che ormai si moltiplicano di partita in partita. E, guardando il calendario, proprio nella fase cruciale dell'annata. Stagione finita per Karsdorp, ko anche Smalling e Llorente, con la difesa dimezzata. Fuori pure Wijnaldum e solo panchina per Dybala, giustamente preservato contro il Milan. Come se non bastassero, a loro si sono aggiunti durante la partita contro i campioni d'Italia altri tre giallorossi: Kumbulla non ha giocato nemmeno un quarto d'ora, Belotti si è arreso all'intervallo e Bove, entrato in corsa proprio per il centrale difensivo, non è riuscito a restare in campo - ci ha provato, però - e si è dovuto fermare nel finale. Sono otto indisponibili - o quasi - per le prossime gare: le somme si tireranno a Trigoria in queste ore, dopo nuovi/vecchi esami. [...]

La Roma passerà comunque il weekend in zona Champions. E' quinta in classifica, con i punti però del Milan (57) che, con la parità negli scontri diretti, ha la stessa differenza reti ed è davanti perché ha segnato di più. Ma la volata di fine stagione è già partita e Josè rischia di doverla affidare ai suoi gregari, cioè ai panchinari che difficilmente hanno spazio nella formazione titolare. Ad esempio, con la difesa in piena emergenza, ha riproposto Celik per far riposare Zalewski e soprattutto ha affidato il ruolo di Smalling a Kumbulla. [...] Finiti gli specialisti del reparto arretrato, Cristante è stato abbassato in mezzo alla difesa, tra Mancini e Ibañez e a centrocampo si è rivisto Bove.

Oltre a El Shaarawy, spesso utilizzato e non solo in corsa, in campo al posto di Belotti, ha avuto minuti a disposizione addirittura Camara, quando Bove si è definitivamente fermato, e nel recupero Solbakken per Abraham, stremato alla meta. [...] La differenza nella rosa è sotto gli occhi ha voglia di guardare. Eppure, pensate un po' lo scontro diretto dell'Olimpico è finito in parità. E a rimpiangere i due punti persi è Mourinho per il gol di Saelemaekers preso al minuto 97.

(Ugo Trani - Corsport)