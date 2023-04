José è in emergenza, ma zero alibi: obbligatori tre punti da Champions

S(ri)parte. [...] Roma in emergenza, si sa, per via di squalifiche e infortuni. Formazione assolutamente inedita, oggi contro la Sampdoria. Vietato sbagliare ancora, però, dopo i pesantissimi ko all'Olimpico contro Sassuolo e Lazio. La classifica non può più attendere, se si hanno ambizioni Champions.

[...] I giallorossi, nonostante questo e/o quello, hanno confezionato appena 35 reti: poche, molto poche. Serve un sostanzioso cambio di passo, urge un robusto contributo anche da parte di chi finora ha deluso. Tipo Abraham, da mesi parente alla lontana dell'attaccante strepitoso della passata stagione. E pure tipo Belotti, a segno finora soltanto nelle coppe. Mancano all'appello i gol di Pellegrini, non si può fare affidamento sempre e soltanto sul sinistro fatato di Dybala.

La Sampdoria vanta il peggior attacco del torneo (16 reti) e una difesa colabrodo (44 gol al passivo): la Roma, scavalcata ieri in classifica dall'Atalanta e quindi sesta [...], non può fallire l'appuntamento con i tre punti. Gli alibi stanno a zero, come le chiacchiere.

(Mimmo Ferretti - Corsera)