Joe Tacopina, l'avvocato statunitense che fa affari con il calcio italiano

Da Brooklyn a Ferrara, passando per Roma e Bologna. Joe Tacopina, l'avvocato chiamato a tirare fuori l'ex presidente Donald Trump dalle sabbie mobili dell'incriminazione per il caso Stormy Daniels, è da tempo protagonista delle vicende calcistiche italiane. […] Oggi è il presidente della Spal, squadra che naviga nei bassifondi della Serie B. Ma lo sbarco di Joe in Italia risale al 2011, quando si unì al gruppo di investitori a stelle e strisce guidato da Thomas DiBenedetto che acquisì il pacchetto di maggioranza della Roma.

(La Stampa)