Ipotesi difesa a quattro. Dybala, stamane i controlli alla caviglia

Sarà una Roma in piena emergenza, quella che sabato all'Olimpico affronterà il Milan in un vero e proprio spareggio per la Champions League. Contro i rossoneri, infatti, oltre a Karsdorp, Smalling e Wijnaldum, non ci saranno nemmeno Llorente e Dybala, usciti malconci dalla gara contro l'Atalanta.

Entrambi oggi dovrebbero sottoporsi a degli esami strumentali per valutare l'entità degli infortuni: Dybala, colpito da Palomino sulla caviglia sinistra, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo e non ha ancora del tutto recuperato dal fastidio all'adduttore. Problema al flessore della gamba sinistra, invece, per il difensore spagnolo: in caso di lesione Llorente salterà non solo la gara contro il Milan ma sicuramente anche quelle contro Monza e Inter e probabilmente l'andata delle semifinali di Europa League con il Bayer Leverkusen.

Con soli tre difensori di ruolo - Mancini, Ibanez e Kumbulla - lo Special One potrebbe decidere di giocare con la difesa a quattro, con Celik e Spinazzola esterni; in alternativa potrebbe utilizzare il turco come braccetto di sinistra o arretrare uno tra Cristante e Matic, soluzione che però in questa stagione non ha mai adottato. Davanti potrebbe toccare di nuovo a Belotti, che a Bergamo in pochi minuti ha fatto meglio di Abraham.

(Corsera)