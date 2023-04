Ilary "vince" la mega villa all'Eur, ma le costerà 30 mila euro al mese

Ilary Blasi potrà disporre come più le piace della mega-villa all'Eur a cui aveva già cambiato le serrature. Però dovrà pure pagarne - almeno in parte - gli altissimi costi di gestione e si parla di 30 mila euro al mese. Proporzionati a una gigantesca proprietà da 1.500 metri quadri, valore stimato sui 18 milioni, con 25 stanze, campi da tennis e da calcetto, parco, Spa, due piscine, telecamere e sofisticato sistema di sicurezza. Un saldo a cui finora provvedeva quasi sempre Francesco Totti (a cui è intestata), che si fa carico anche del mutuo.

Non sarà più così. Nei 12.500 euro di mantenimento per i figli previsti nei provvedimenti provvisori d'urgenza emessi dal giudice Simona Rossi - che ha fissato la prossima udienza per il 20 settembre 2023 - per legge sono compresi vitto, abbigliamento, babysitter, carburante e telefonia, ma anche il contributo per le spese domestiche. Quelle straordinarie, invece, sono divise al 50 per cento con l'ex 10 giallorosso che pagherà il 75 per cento di quelle scolastiche. Le ordinarie no.

La conduttrice dell'Isola dei Famosi, nel ricorso, aveva chiesto 24 mila euro. E che le spese extra fossero tutte a carico dell'ex marito, per cui si arrivava intorno ai 28-30. Ha ottenuto meno della metà. E appunto la sospirata villa, almeno finché Isabel, 7 anni, non diventerà maggiorenne. Ma proprio i costi elevati potrebbero indurla a ripensarci e a spostarsi altrove. Lasciando la residenza a Totti, che proprio in questo spera.

Intanto il Capitano sta cercando casa all'Eur. Di certo lascerà l'attico di Roma Nord per stare vicino ai figli. Il giudice per Cristian (17 e mezzo), Chanel (16 a maggio) e Isabel, ha concesso l'affido congiunto, come chiesto dai genitori, con il collocamento presso la madre. E un calendario di visite, weekend e vacanze solo per la più piccola, a cui Totti si dovrà attenere.

Da ora e fino al 23 giugno, ogni lunedì, così ha disposto il giudice Rossi, il padre dovrà tenersi a disposizione e prendersi cura dei ragazzi, visto che Ilary Blasi sarà a Milano, impegnata con il reality. Dopo questa prima manche della causa di separazione giudiziale, è molto probabile che seguano anche le due dispute accessorie: quella su borsette e Rolex e quella sul circolo sportivo della Longarina.

