Il Toro contro il Gallo: tifosi divisi tra applausi e sonori fischi

Andrea Belotti ha segnato 100 gol in sette campionati di Serie A con la maglia del Torino ed era il più amato dai tifosi. Non era facile incrinare il rapporto, ma un saluto frettoloso, sommato al rigore sottratto a Dybala e fallito nella gara d'andata contro i granata, sono riusciti a sporcarlo. Sui social la tifoseria è divisa tra chi lo applaudirà e chi lo fischierà (la maggioranza). Il gesto del match dello Stadio Olimpico non è affatto piaciuto ai supporters del Torino poiché ritenevano inopportuno appropriarsi a tutti i costi di quel pallone per calciare il penalty contro la squadra di cui era stato capitano. Oggi dovrebbe toccare di nuovo a Belotti dal 1' e proverà a interrompere il digiuno, dato che è ancora a secco di gol in campionato con la Roma.

(tuttosport)