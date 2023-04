Il timbro di Gini: "Qui sono felice, presto al top"

Doveva cambiare marcia anche per conquistarsi il futuro in giallorosso, ieri Georginio Wijnaldum ha sicuramente messo quella giusta. Per il gol, per il palo e per il rigore procurato con cui la Roma ha chiuso i conti. Insomma, se è vero che ancora non è il vero Gini, quello che fece innamorare Liverpool e non solo, è anche vero che quello di ieri ci si avvicina assai. (...) Gini ieri è stato il migliore, l'uomo decisivo, quello che ha cambiato volto alla gara. «Una partita molto importante per me - continua -. Fin da quando sono arrivato ho sentito l'amore dei tifosi, quando mi sono infortunato il loro sostegno è stato fantastico. Ho voglia di ripagarli con risultati e prestazioni. In campo do sempre il massimo: a volte va bene, altre no». E allora in questi due mesi deve continuare così, anche per convincere la Roma a riscattarlo. (...)

(gasport)