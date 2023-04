Il richiamo di Gualtieri al Pd: sullo stadio ora si accelera

Alle 19 di questa sera il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha convocato i consiglieri comunali dem per fare il punto sullo Stadio della Roma e accelerare. La Roma aspetta: senza il testo votato non si può andare più in là di tanto con il progetto. Dalla riunione con Gualtieri dovrebbero uscire fuori una road map per le Commissioni; gli emendamenti concordati e una scadenza per l'approdo in aula del testo finale.

Anche perché il testo della delibera di pubblico interesse uscito dalla Giunta ha lasciato insoddisfatti molti consiglieri del Pd. Per cui, al momento, ci sono quattro emendamenti già scritti, tutti a firma della vicepresidente della Commissione Urbanistica, Antonella Melito, e ora all'esame degli uffici del Dipartimento Urbanistica.

Nel primo si chiede che lo stadio possa aprire solo dopo che tutte le opere pubbliche previste nel progetto - urbanizzazione, parcheggi, strade e ciclabili, la viabilità di emergenza dell'ospedale Pertini, e il potenziamento del trasporto pubblico locale con la riqualificazione della fermata della linea B Quintiliani - saranno state costruite e collaudate. Il secondo emendamento chiede che durante l'intera durata della concessione, 90 anni secondo il progetto, rimanga «il vincolo di strumentalità fra l'impianto sportivo e la AS Roma».

Terzo emendamento, analogo al secondo: per tutta la durata della concessione, deve essere stabilita «l'incedibilità a terzi soggetti del diritto di superficie». Infine, l'ultimo che riguarda il trasporto pubblico. Qui, i consiglieri dem vorrebbero che il progetto abbia la corretta dotazione di parcheggi pubblici e privati «senza incidere sui nodi di scambio correnti». Quindi, la Roma dovrebbe costruire tutti i posti auto necessari direttamente nell'area dello Stadio.

(Il Messaggero)