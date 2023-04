Il gol è un problema centrale: i numeri flop di Abraham e Belotti

Il problema non è tanto capire chi tra Abraham e Belotti sarà titolare oggi contro il Torino, ma spiegarsi come mai in due hanno segnato meno di Sanabria. Sono solamente 6 le reti realizzate dagli attaccanti giallorossi e tutte portano la firma dell'inglese. La Roma segna poco, soprattutto i suoi centravanti. Il "mal di gol" è più un problema di giocatori che di gioco? Sono 28 le reti realizzate in campionato (peggior attacco tra le prime sette squadre in classifica), quindi qualcosa è andato storto in maniera sistematica.

(corsera)