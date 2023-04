Il Feyenoord ora si muove per Reynolds

Il Feyenoord sta prendendo in considerazione l'idea Bryan Reynolds, terzino destro della Roma che si trova in prestito al Westerlo con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Giovedì scorso, prima del fischio d'inizio di Feyenoord-Roma, Chris Megaloudis, il manager dall'esterno americano, ha avuto modo di parlare sia con Tiago Pinto che con Dennis te Kloese, direttore tecnico del club olandese.

Se il Feyenoord cederà Geertruida, Reynolds potrebbe diventare una valida alternativa per coprire il buco. Ma attorno al terzino si è mosso anche il Galatasaray, che ha già chiesto informazioni alla Roma quando ha chiuso l'affare Zaniolo. C'era poco tempo e il doppio affare non è andato in porto.

(Corsport)