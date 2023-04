Il consiglio dei saggi: Mou, Ancelotti e venti leggende aiuteranno il Uefa

Ancelotti, Capello e Maldini, in rigoroso ordine alfabetico. Mourinho, Zanetti, Zidane, Figo, Laudrup, Klinsmann, Voeller, Benitez, Keane, "italiani" anche loro. E poi Lahm, Cech, Mata, Koeman, Southgate, Ferdinand, Mijatovic e Martinez. Allenatori top, alcuni ancora in attività. Ex campioni, tra loro due Palloni d'oro. In totale venti fuoriclasse del pallone, ma la lista può ancora ampliarsi. Nel loro curriculum spiccano trenta Champions League e oltre cento presenze in nazionale, per tacere del resto. Hanno giocato, e vinto, tutti i tornei più importanti. Da domani avranno un'altra cosa in comune: questi top metteranno a disposizione del calcio la loro cultura. L'Europa ascolterà idee, suggerimenti, proposte e progetti in arrivo da questo gruppo di lavoro ad altissimo coefficiente di classe. Nasce l'Uefa Football Board, coordinato da Zvone Boban, capo del calcio Uefa. (...) Boban voleva che la competenza di questi "saggi" fosse preventiva e soprattutto propositiva, che indicasse la strada. Il Football Board è il risultato. Il Board è stato approvato martedì a Lisbona dall'Esecutivo Uefa, senza troppo clamore. Ora i venti saggi discuteranno individualmente e collettivamente tutti i grandi temi del calcio: regole del gioco, questioni arbitrali, calendari internazionali, tornei Uefa, sviluppo del calcio giovanile, tattica e salute dei giocatori. (...)

(gasport)