I VOTI DEGLI ALTRI - Abraham "sbaglia tanto, poi rinasce", Celik "gran sorpresa", Spinazzola "mai incisivo"

Finisce 1-1 lo spareggio Champions tra Roma e Milan. A portare in vantaggio i giallorossi, al 94', era stato Tammy Abraham, ripreso poi dalla rete di Alexis Saelemaekers tre minuti più tardi. Con 6,57, l'attaccante inglese è il calciatore giallorosso con la media voto più alta. "Tammy e il suo contrario. Sbaglia tanto, si trasforma in stopper bloccando un tiro a botta sicura di Pellegrini. Poi, nella ripresa, rinasce. Lotta su tutti i palloni, corre per tre e viene premiato con il gol che illude l'Olimpico al 49' st.", si legge sul Messaggero. A fornire l'assist al numero 9 è stato Zeki Celik. Voto medio del 6,5 per l'ex Lille. "Mou lo aveva bocciato ma il turco non si è perso d'animo. Controlla come può Leao, serve l'assist del gol. Gran sorpresa", è il giudizio del Corriere della Sera. La nota negativa arriva dall'altra fascia, con Leonardo Spinazzola peggiore in campo secondo i quotidiani. "Mai incisivo. Si propone con discreta continuità ma ogni volta che è chiamato all'ultimo passaggio arriva l'errore. Male sul gol di Saelemaekers, nonostante non fosse la prima volta che il belga riceveva in posizione di tiro. Così non va", scrive di lui Il Tempo.

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Messaggero, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo)

Rui Patricio 5,57

Mancini 6,36

Kumbulla SV

Ibanez 5,64

Celik 6,5

Cristante 6,14

Matic 6,5

Pellegrini 6,14

Spinazzola 5,36

Belotti 5,64

Abraham 6,57

Bove 6,29

El Shaarawy 5,93

Camara sv

Solbakken SV

Mourinho 6,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 5,5

Mancini 6

Kumbulla SV

Ibanez 5,5

Celik 6,5

Cristante 6

Matic 6,5

Pellegrini 6

Spinazzola 5,5

Belotti 5,5

Abraham 6,5

Bove 6,5

El Shaarawy 5,5

Camara sv

Solbakken SV

Mourinho 6,5

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Kumbulla SV

Ibanez 5,5

Celik 6,5

Cristante 6,5

Matic 7

Pellegrini 6

Spinazzola 5

Belotti 6

Abraham 6,5

Bove 7

El Shaarawy 6

Camara SV

Solbakken SV

Mourinho 6,5

TUTTOSPORT

Rui Patricio 5,5

Mancini 6,5

Kumbulla SV

Ibanez 5,5

Celik 7

Cristante 6,5

Matic 6

Pellegrini 6

Spinazzola 5

Belotti 5,5

Abraham 6,5

Bove 6

El Shaarawy 6

Camara SV

Solbakken SV

Mourinho 6

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 5,5

Mancini 7

Kumbulla SV

Ibanez 6

Celik 7

Cristante 6

Matic 6,5

Pellegrini 6

Spinazzola 5

Belotti 6

Abraham 7

Bove 6

El Shaarawy 6,5

Camara SV

Solbakken SV

Mourinho 7

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 5,5

Mancini 6,5

Kumbulla SV

Ibanez 5,5

Celik 7

Cristante 6

Matic 6,5

Pellegrini 6,5

Spinazzola 6

Belotti 6

Abraham 7

Bove 6,5

El Shaarawy 6

Camara SV

Solbakken SV

Mourinho 6,5

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 5,5

Mancini 6

Kumbulla SV

Ibanez 6

Celik 5,5

Cristante 6

Matic 6,5

Pellegrini 6,5

Spinazzola 6

Belotti 5,5

Abraham 6,5

Bove 5,5

El Shaarawy 5,5

Camara SV

Solbakken SV

Mourinho 6,5

IL TEMPO

Rui Patricio 5,5

Mancini 6

Kumbulla SV

Ibanez 5,5

Celik 6

Cristante 6

Matic 6,5

Pellegrini 6

Spinazzola 5

Belotti 5

Abraham 6

Bove 6,5

El Shaarawy 6

Camara SV

Solbakken SV

Mourinho 6,5