I giovani e le donne: i Friedkin vincono con tutte le squadre

Si può vincere in molti modi. Ad esempio centrando il trentesimo tutto esaurito dell'Olimpico sabato contro il Milan, che avrà senz'altro un seguito la prossima settimana contro l'Inter e quella dopo ancora contro il Bayer Leverkusen (già ieri si era a quota sessan-tamila spettatori). Ma è inutile nasconderlo, i tifosi contano soltanto i trofei, quelli che si alzano al cielo per sancire superiorità. Da questo punto di vista, però, sembra proprio che l'era Friedkin abbia trasportato la Roma in una nuova stagione. A togliere la polvere dalla bacheca di Trigoria, infatti, non ci ha pensato solo Mourinho, conquistando la Conference League, che ha fatto terminare un digiuno della prima squadra lungo 14 anni. Anche la Primavera e il settore femminile, infatti, stanno mietendo successi che rivelano la bontà del progetto statunitense. (...) Sotto la gestione dei Friedkin il settore femminile ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, segno chiaro di una lievitazione dell'area in puro stile "made in Usa". (...) Ovvio, poi, che il settore giovanile maschile sia seguito con particolare interesse, grazie alla gestione Vergine e la supervisione del general manager Tiago Pinto. (...) Adesso però la Primavera, oltre ad avere dei costi sostenibili, ha riavviato anche il ciclo delle vittorie dei tempi di De Rossi. Due giorni fa, infatti, la squadra di Federico Guidi ha vinto la Coppa Italia battendo in finale la Fiorentina. (...)

(gasport)