I commercianti temono i violenti: «Teneteli lontano dal Centro»

Il suo laboratorio in via Vittoria, una traversa di via del Babuino, è un pezzo di storia dell'oreficeria capitolina. Lo tiene in piedi Riccardo Alfonsi, figlio del maestro orafo Vittorio. Una storia romana di anelli, collane, bracciali. Ebbene, Riccardo è uno di quelli che al solo pensiero che gli hoolygan del Feyenoord possano far ripiombare la paura in città, gli viene l'orrore. «Era il 2015 quando vennero a Roma i tifosi del Feyenoord. Io mi trovai a vivere quegli scontri - racconta - La si-tuazione precipitò e abbassam-mo le serrande dei negozi». (...) «Quella dei tifosi del Feyenoord è una preoccupazione che si aggiunge ad altre del centro storico - spiega Federico Mondello, presidente di Cna Commercio Roma - È un danno di immagine per la città e per il sano tifo sportivo». Per Mondello è necessario «fare tesoro delle esperienze del passato». «Speriamo che non si trasformi in tragedia o in una pubblicità negativa per il calcio - aggiunge il presidente dei commercianti capitolini di Cna - E comunque a pagarne le spese saranno anche i negozi, già solo con un minor numero di visitatori. C'è sempre un po' di rammarico quando non si riescono a impedire queste dinamiche». (...)

(Il Messaggero)