Guizzo Bartoli, lo scudetto è giallorosso. Totti alle ragazze: "Siete nella storia"

La Roma è Campione d'Italia. La squadra di Spugna spezza il dominio quinquennale della Juventus e si cuce al petto, per la prima volta, lo scudetto. E lo fa con la poesia della rete di Bartoli, capitana, romana e romanista, che segna la rete del 2-1 che piega la resistenza di una Fiorentina che tutto ha fatto tranne che da vittima sacrificale. Dopo il gol di Greggi è arrivato il pari di Mijatovic, che ha fatto scendere un silenzio surreale. Durato poco per fortuna.

La Roma ha meritato questo scudetto. I numeri non mentono: 63 punti su ventitré partite giocate, 62 gol fatti (miglior attacco), 18 subiti (miglior difesa). Nulla da dire sul cammino di una squadra che a tre giornate dalla fine della poule scudetto è a +11.

La festa al Tre Fontane è scattata subito, con Bartoli che ha fatto da lanciacori e con le compagne in campo a rispondere alle sollecitazioni che arrivavano dalla tribuna avvolte da una bandiera tricolore gigante. Un tutt'uno col popolo giallorosso - per buona parte del match c'è stata anche la nuova Ceo, Lina Souloukou. Adesso c'è solo da godere prima di pensare alla finale di Coppa Italia del 4 giugno contro la rivale storica. Dopo Supercoppa e scudetto l'obiettivo è il Triplete.

«Ce lo siamo meritato. Abbiamo fatto una stagione straordinaria e il merito è di tutte le componenti. Per me è un'emozione incredibile. Adesso festeggiamo, poi penseremo alla Coppa». Non ha nascosto l'emozione Spugna. Che si è beccato complimenti del presidente della Figc Gravina e anche del sindaco di Roma, Gualtieri: «Un risultato storico, vi aspettiamo in Campidoglio».

In serata un post illustre per le campionesse: «Vincendo lo scudetto con la squadra della mia città e con i colori del mio cuore ho realizzato il sogno di una vita. Oggi lo avete realizzato voi, da oggi il vostro nome sarà nella storia di questa società». Sì, avete capito: le parole sono di Francesco Totti.

(Il Messaggero)