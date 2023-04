Graziani: "La Roma vincerà l'Europa League. Mourinho fa la differenza, ma in campo ci vanno i giocatori"

CORSERA - Intervistato dal quotidiano milanese, l'ex giocatore della Roma Ciccio Graziani ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulle possibilità che hanno i giallorossi di alzare al cielo l'Europa League. Queste le sue parole:

Cinque semifinaliste in Europa. Crede a una tripletta?

«Tutto è possibile. Una finalista è già sicura, Inter o Milan in Champions. Vedremo cosa faranno Juventus, Roma e Fiorentina. Piazzare tre italiane in finale sarebbe un exploit eccezionale per il nostro calcio».

[...]

Europa League: tra Juventus e Roma chi vede meglio?

«I bianconeri sono superiori a livello tecnico, più abituati a queste partite. Ma tante cose possono spostare gli equilibri: stato di forma, infortuni».

Anche Mourinho?

«È un grande allenatore, fa la differenza. Però in campo ci vanno i giocatori».

[...]

Come siano arrivati, dopo tanta carestia, ad avere cinque semifinaliste?

«È una stagione ricca di soddisfazioni, ma anomala. Ha inciso il Mondiale invernale: i giocatori si sono fermati per due mesi, alla ripresa c'è chi ha avuto problemi».

Il nostro calcio è guarito?

«No, servono più prove. Potremmo dirlo se nei prossimi anni saremo ancora così competitivi in Europa. Altrimenti questa resterà una stagione dove tutto è andato per il verso giusto».

Questo en plein può valutare la Nazionale?

«Non credo. Ci sono troppi stranieri in serie A che impediscono ai nostri giovani di fare esperienza. Più giocatori importiamo dall'estero, più la Nazionale si impoverisce».

[...]

Pronostico secco: vincerà una delle italiane?

«Dico Roma in Europa League e Fiorentina in Conference».