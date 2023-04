Gli ultrà del Feyenoord sono già a Napoli: "Romanisti arriviamo"

I Vak S sono già in Italia. A Napoli per la precisione, ospiti degli ultrà partenopei, pronti ad assistere alla sfida valevole per i quarti di finale di Champions contro il Milan in programma oggi al Diego Armando Maradona. Domani la frangia più violenta della tifoseria del Feyenoord punterà su Roma. Dove giovedì si gioca la partita di ritorno di Europa League all'Olimpico contro la Roma.

Parla chiaro la foto pubblicata in rete ieri e che ritrae gli ultrà olandesi abbracciati, sul lungomare di Napoli, ai tifosi napoletani della Curva A, acerrimi nemici dei romanisti. L'immagine non promette niente di buono. Non solo per via dello scambio di minacce tra ultrà olandesi e giallorossi montato sui social da un paio di giorni. Anche per via degli scontri ingaggiati sulla A1 tra romanisti e napoletani nel gennaio scorso, prima dell'agguato teso dagli hooligan della Stella Rossa di Belgrado ai Fedayn.

Non è escluso che i napoletani possano aver provato a comprare i biglietti di Roma-Feyenoord per conto dei loro amici olandesi, ai quale le autorità hanno negato l'acquisto dei tagliandi per ragioni di sicurezza. Si stima l'arrivo a Roma già da mercoledì di mille supporter da Rotterdam.

Gli hooligan arriveranno mescolati ai tifosi più mansueti per provare a passare inosservati. Prenderanno alloggio negli alberghi nella zona di Castro Pretorio e della stazione Termini, che saranno presidiati dalla Digos in borghese. Sono osservati speciali anche una serie di pub.

Se la fontana di piazza del popolo del Popolo sarà transennata, come le altre del centro storico, verrà presidiata dalle forze dell'ordine anche piazza Campo de' Fiori. Senza trascurare Piazza di Spagna. La questura ha già messo in piedi un dispositivo di sicurezza volto a evitare qualsiasi offesa ai beni culturali della città, come l'oltraggio alla Barcaccia del 2015.

