Gli albergatori: "Massima collaborazione, ma il problema sono i b&b"

"Massima collaborazione". Con queste parole gli albergatori romani si dichiarano pronti ad aiutare la polizia e a segnalare eventuali soggiorni della tifoseria olandese in vista di Roma-Feyenoord del 20 aprile. Al momento comunque non ci sono state richieste "sospette". "Domanda di camere da Rotterdam c'è sempre - spiega Tommaso Tanzilli, presidente dell'Etbl e direttore generale di Federalberghi -. Va fatta la differenza fra una coppia, una famiglia e un gruppo di 20 persone, magari solo uomini, che sta una sola notte: in questo caso qualche sospetto è lecito". Massimo Bettoja, dei Bettoja hotel, aggiunge: "Se eventuali tifosi olandesi prenotano nei b&b o negli affitti brevi, pur se anche loro hanno l'obbligo di segnalare, molti lo fanno con vecchi sistemi di trasmissione e con delle schedine, così praticamente le segnalazioni arrivano quando sono già ripartiti".

(corsera)