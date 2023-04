Giudice Sportivo: curve a rischio, oggi la decisione

Oggi il giudice sportivo Mastrandrea deciderà sui cori antisemiti provenienti dalla Nord nell'ultima stracittadina. Lotito pretende di cavarsela con una multa e non certo con la chiusura della Curva.

«Vorrei tanto che "rispetto" finisse su tutte le maglie per testimoniare un impegno in campo e sugli spalti dei nostri stadi. Non si possono accettare le risse delinquenziali in curva che mettono a repentaglio la sicurezza dei tifosi e i cori razzisti, tutti». Lo ha scritto su Twitter il ministro dello Sport, Abodi, dopo gli scontri al "Maradona" e i cori di stampo razzista («zingaro») dei tifosi della Roma a Stankovic.

Sta con Mou, che quei cori li ha fermati, anche il presidente del Coni, Malagò. «Finalmente c'è una presa di posizione netta di questo Governo. Ora bisogna fare qualcosa di più sotto il profilo normativo e sanzionatorio. Istruttivo il gesto di Mourinho», Per questo anche la Roma si aspetta solo un'ammenda.

(Il Messaggero)