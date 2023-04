Giroud vede l'Olimpico: Pioli ritrova il suo 9

Il Milan ha bisogno di Olivier Giroud e Olivier Giroud si prepara a tornare, in tempo per lo scontro diretto con la Roma di sabato all'Olimpico.

Nel Milan che ha segnato 51 gol in campionato, secondo miglior attacco della Serie A dietro al Napoli, i cannonieri seriali sono il francese e Rafa Leao, ma chi dovrebbe contribuire insieme alla coppia titolare gira a vuoto: Rebic ha spalmato i suoi tre centri tra la doppietta all'Udinese alla prima di campionato e il gol all'Empoli del 1° ottobre, Origi ha segnato contro il Monza a ottobre e contro il Sassuolo a gennaio. Troppo poco per impensierire Giroud, che infatti in questa stagione non si è praticamente fermato tranne che in una manciata di occasioni.

Il riposo di questi giorni ha prodotto gli effetti sperati e Giroud si affaccia alla sfida dell'Olimpico con ottimismo: il tendine sta decisamente meglio e ci sono buone possibilità di rivederlo all'opera con la squadra. Magari non già dall'allenamento di oggi a Milanello, ma fra tre giorni a Roma sì.

(Gasport)