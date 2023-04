Giallorosse ospiti dell’Inter

IL TEMPO (M. VITELLI) - Dopo la sosta per le Nazionali, la As Roma femminile torna in campo oggi in casa dell’Inter (ore 14.30, diretta La7). Le giallorosse di Alessandro Spugna guidano la classifica di Serie A con 54 punti, 8 più della Juventus seconda (che domani ospita la Fiorentina, in questo turno riposa il Milan). Nella consueta intervista pre-gara ai microfoni ufficiali del club, mister Spugna appare sereno. «A questo punto della stagione le partite sono tutte decisive – sottolinea – la Poule Scudetto ti dà un margine di errore pari a zero, quindi devi pensare gara dopo gara e noi stiamo facendo questo. La partita contro l’Inter sarà importante». Tante calciatrici giallorosse hanno giocato nelle rispettive Nazionali, se spesso questo è considerato un problema, stavolta potrebbe essere stato un piccolo vantaggio. «Il fatto di aver dovuto pensare alle Nazionali è una chiave di lettura interessante – ammette Spugna – la cosa importante è ora tornare concentrate per il nostro obiettivo, ma le ragazze sotto questo aspetto hanno già dimostrato in passato di essere rientrate alla grande, quindi non ci dobbiamo preoccupare».

Intanto è iniziata la vendita dei tagliandi per la finale di Coppa Italia contro la Juventus (il 4 giugno alle 16.30 a Salerno).