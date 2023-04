Friedkin, il silenzio che fa grande la Roma

È assordante quanto vincente il silenzio dei Friedkin che fa grande la Roma. I Friedkin non parlano, fanno. Tacciono e agiscono. Rifuggono la ribalta, orientandola sulla squadra, l'allenatore e i tifosi. Una meraviglia di stile e concretezza. Dan Friedkin è il venticinquesimo presidente della Roma dal 17 agosto 2020, la data in cui il Friedkin Group ha ufficialmente acquistato il pacchetto di maggioranza del club, al prezzo di circa 530 milioni di euro. [...]

In tre anni e otto mesi, Dan e Ryan, hanno fatto qualcosa di straordinario. Considerate le condizioni di partenza, potrebbe dirsi magico, se l'aggettivo volesse attagliarsi alla Magica per antonomasia, vincitrice della Conference League nel 2022 a firma di José Mourinho, il primo trofeo romanista conquistato a quattordici anni dall'ultimo.

Mourinho, fenomenale allenatore con 26 titoli in bacheca, il cui autografo brilla anche in calce alla semifinale di Europa League conquistata giovedì scorso, davanti a 67mila spettatori in delirio. Erano tutti metaforicamente in campo, come aveva chiesto José che, da Tirana in poi, nella Capitale ha sollevato un'onda di entusiasmo capace di riempire l'Olimpico per ventinove partite di fila. [...]

I consiglieri del Comune hanno fatto un sopralluogo sui terreni di Pietralata, dove sorgerà lo stadio giallorosso e la Commissione Urbanistica ha approvato la delibera sul pubblico interesse dell'opera. La strada perché sia realizzata è ancora lunga e lastricata di ostacoli, eppure, c'è da giurarci, i Friedkin arriveranno sino in fondo. Anche per questo, il giorno prima di entrare in semifinale hanno annunciato la nomina di Lina Souloukou, quale nuova amministratrice delegata e general manager. [...] Lina giocherà a tutto campo, con lo stesso stile dei Friedkin. Quanto sei forte, Roma.

