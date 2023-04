Finiamola qui sulle plusvalenze, non così fan tutti

Così fan tutti. Il copyright craxiano, da decenni rispunta fuori come tesi difensiva ogni volta che nel nostro Paese viene data alle stampe qualche stortura che coinvolge nomi o società importanti. Non capendo, peraltro, che più di una tesi difensiva rappresenta una confessione di colpevolezza. In sintesi, rubavano tutti, rubavo pure io. (...) Noi in questa sede affrontiamo il caso della Roma, sugli altri filoni di indagine non ci permettiamo di entrare per il semplice fatto che non ne siamo sufficientemente a conoscenza. Detto che se la Roma dovesse risultare colpevole, saremmo i primi ad auspicare una sentenza senza attenuanti, allo stato attuale delle cose dire così fan tutti è una menzogna. I punti di penalizzazione inflitti alla Juventus sono stati comminati perché sarebbe stato dimostrato un sistema di plusvalenze atto a garantire sostanziali benefici ai conti. Non quindi per le plusvalenze per le quali, in precedenza, il club bianconero (e molti altri) era stato assolto perché non c'è nessun metodo scientifico per stabilire il prezzo di un giocatore. (...) sulla Roma non sono emerse intercettazioni tanto meno documenti di accordi firmati da alti dirigenti di altre società atti a dare i contorni di un sistema con l'obiettivo di benefici contabili. Dare i contorni del sistema alle operazioni della Roma, sarebbe perlomeno prematuro. (...)

(La Repubblica)