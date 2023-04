Finalmente Wijnaldum: la Roma stende la Samp e raggiunge l'Inter

LEGGO (F. BALZANI) - La Roma ritrova quello che aveva perso al derby: la zona Champions, i gol e una vittoria che in campionato mancava dal successo sulla Juve di un mese fa. Ma soprattutto ha trovato Gini Wijnaldum, sbloccato totalmente dopo la lunga convalescenza. Contro una Samp ormai condannata alla serie B Mourinho ha riproposto la difesa a 4 viste le tante assenze dietro. E il risultato non è stato niente male. La Roma, infatti, nel primo tempo ha cercato la porta 15 volte maledicendo soprattutto la scarsa forma di Abraham e le parate di Ravaglia. Nella ripresa a spianare la strada verso la vittoria ci ha pensato prima Murillo (doppio giallo) poi proprio Wijnaldum che ha finalizzato di testa l'ennesima giocata da master class di Matic. La Samp ha provato a farsi vedere davanti ma Rui Patricio è rimasto praticamente disoccupato per una domenica mentre Mourinho ha chiesto alla Sud di evitare i cori offensivi ("Sei uno zingaro") nei confronti del pupillo Stankovic che a fine gara ha dichiarato: «Ringrazio Josè, ma sono fiero di essere zingaro e lo sa anche lui».

Nel finale ecco i sigilli. Prima Dybala su rigore per il 10° centro in campionato. Penalty procurato ancora una volta dalla premiata ditta Matic-Wijnaldum. Poi c'è stato spazio per il tris di El Shaarawy su assist di Solbakken. Un pieno di ottimismo dopo qualche amarezza di troppo in campionato, ma soprattutto l'aggancio all'Inter che vale la zona Champions. «Il primo tempo 11 contro 11 sullo 0-0 era una frustrazione. Abbiamo creato gioco e avuto opportunità chiarissime. Soddisfatto di Wijnaldum, ma sono rimasto più impressionato da Llorente. Tre punti importanti», le parole di Mou.