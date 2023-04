Feyenoord: il club olandese cancella i biglietti destinati agli ospiti della Roma

Feyenoord-Roma non sarà una gara come tutte le altre. Peccato per questa tensione, alla quale il club olandese ha contribuito con un gesto antipatico: sono stati cancellati anche i biglietti omaggio destinati agli ospiti Roma, che quindi al de Kujp sarà davvero sola contro il muro biancorosso. Peccato, dicevamo, perché lo stesso Slot ha provato a disinnescare con il sorriso «Io non vedo questa partita come una rivincita di Tirana. chiaro che quando perdi, vuoi velocemente rifarti. È il principio dello sport. Ma sarà una sfida diversa rispetto alla Conference e sono felice di affrontare la Roma in due partite, non in una soltanto. Perché Mourinho è uno che le finali di solito le vince...».

(corsport)