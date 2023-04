Feyenoord, città blindata: gli agenti setacciano gli hotel

Oggi sarà il d-day, quello in cui le autorità avranno il polso reale di quanti tifosi olandesi prenderanno davvero la rotta per Roma e per l'Olimpico. A Napoli ieri sera erano meno di cinquanta, arrivati in aereo. Domani alle 21 è in programma il ritorno di Europa

League tra la Roma e il Feyenoord e la tensione è alle stelle. La città sarà blindata come in occasione dei match più a rischio. Arrivi "pericolosi" nella Città Eterna al momento non sono stati intercettati dalla Questura, anche se il personale della Digos ha già passato in rassegna alcune strutture alberghiere dove sono approdati i primi turisti olandesi. (...) Super presidiati i caselli autostradali e le stazioni Termini e Tiburtina. Considerata la presenza degli olandesi a Napoli per il match di Champions contro il Milan di ieri sera, è presumile lo spostamento della delegazione gemellata con i partenopei anche nella Capitale. Il rischio è che qui si rinsaldi con altri manipoli in arrivo da Rotterdam. Per questo ci saranno "staffette" fra le forze dell'ordine della Questura di Napoli e quelle di Roma per vegliare sui

movimenti delle tifoserie. (...) Più difficile invece intervenire ai caselli in ragione del fatto che molti potrebbero muoversi alla spicciolata senza dare nell'occhio, magari a bordo di vetture o minivan presi a noleggio. Intanto, risultano tutti esauriti i posti sui convogli diretti da Rotterdam a Roma in questi due giorni. Oggi pomeriggio, intanto, in Prefettura si terrà l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza in vista della partita di domani. (...)

