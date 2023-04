Falso 9 o centravanti? Serve equilibrio contro il Feyenoord

Riproporre un attacco con il falso nove o affidarsi al centravanti di ruolo? È questo il dubbio di José Mourinho. La soluzione senza attaccanti di riferimento, con Dybala più avanzato tra i giocatori offensivi, ha già dato i suoi frutti in questa stagione e potrebbe essere una soluzione buona perché un centrocampo più coperto, con Matic, Cristante e con Pellegrini e Wijnaldum a supporto, garantisce equilibrio alla squadra in un match in cui la Roma dovrà fare di tutto per tenere aperta la qualificazione.

Se questa fosse la scelta dello Special One, Belotti e Abraham partirebbero di nuovo dalla panchina. Se invece la scelta dovesse ricadere su uno dei due, a farne le spese sarebbe un centrocampista: scelta complicata perché Matic e Pellegrini sono rimasti fuori con il Torino, Wijnaldum cresce di condizione di partita in partita e Cristante è uno degli insostituibili del tecnico portoghese. Sulle fasce toccherà di nuovo a Zalewski e Spinazzola mentre in difesa il ballottaggio è tra Diego Llorente e Ibanez, al fianco di Smalling e Mancini.

(Corsera)