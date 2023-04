Europa League: trasferta vietata ai tifosi del Feyenoord

Da ieri è ufficiale: trasferta romana vietata per i tifosi del Feyenoord. I tifosi olandesi non potranno assistere alla partita di Europa League in programma il prossimo 20 aprile. Ieri il viceprefetto vicario di Roma, Raffaela Moscarella, ha firmato l'ordinanza che prevede la chiusura del settore ospiti dello stadio Olimpico e il divieto della vendita dei biglietti in tutti gli altri settori ai residenti in Olanda.

L'obiettivo è chiaro: evitare incidenti. Ma si continua comunque a temere l'arrivo dei tifosi olandesi, che a distanza continuano a stuzzicarsi con i tifosi giallorossi. Il rischio è che a Roma si ripeta lo stesso copione di Napoli. Anche ai tifosi dell'Eintracht Francoforte era stata vietata la vendita dei biglietti per la partita di Champions League dello scorso 15 marzo. Ma questo non ha impedito loro di andare a Napoli come turisti e di metterla a ferro e a fuoco.

A chiedere misure stringenti sono però i commercianti del centro storico. Gianni Battistoni, presidente dell'Associazione via Condotti, propone una soluzione estrema: «Visto quello che è successo a Napoli, vorrei sapere che cosa farà il prefetto. Servono misure ad hoc, per quella sera io chiuderei le porte del centro di Roma».

(La Repubblica)