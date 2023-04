Europa League, l'Uefa vieta Rotterdam ai tifosi della Roma

La notizia era nell'aria ormai da qualche giorno, ma nel pomeriggio di ieri è arrivata l'ufficialità: i tifosi della Roma non potranno seguire la propria squadra a Rotterdam, giovedì 13 aprile, per assistere all'andata dei quarti di finale di Europa League tra la formazione giallorossa e il Feyenoord. La decisione è stata presa dalla Uefa e ufficializzata dalla società olandese. […] Per la gara di ritorno, la Roma continua a dialogare con le autorità per aprire la vendita dei biglietti del settore ospiti ai suoi tifosi: la risposta dovrebbe arrivare nelle prossime ore, per consentire di riaprire la vendita in anticipo. La mancata trasferta a Rotterdam non è la sola notizia che riguarda la tifoseria: il giudice sportivo Mastrandrea ha multato la Roma per i cori razzisti della curva Sud contro Stankovic. Sanzione di 8mila euro «per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati nella curva Sud, all'8' del s.t., intonato un coro insultante nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria; sanzione attenuata perché il coro, dopo l'intervento fattivo del proprio allenatore, non si è ripetuto».

In sostanza è stato l'intervento di Mourinho che ha evitato guai peggiori alla Roma e ha fatto mitigare la pena. [...]

(corsera)