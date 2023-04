Quello con la Sampdoria è stato il gol numero 54 di Stephan El Shaarawy con la maglia della Roma. Gliene manca solo uno per raggiungere Ruggiero Rizzitelli. Il Faraone si è legato al pubblico, e per questo vorrebbe proseguire la sua avventura anche oltre il 30 giugno, data di scadenza del suo contratto. Presto l'incontro con il g.m. Tiago Pinto per trovare un accordo: il nodo è il suo ricco ingaggio (3.5 milioni netti più bonus), che però El Shaarawy sembra disposto a ridursi.

(Corsera)