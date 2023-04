"Eccoci di nuovo qui", la provocazione ultrà

Sui social, i tifosi del Feyenoord pubblicano una foto, con un adesivo che hanno messo su una delle grate grigie di piazza Venezia. La scritta è De Noord Zijde (in olandese, la sezione Nord), il nome della curva dei tifosi della società di calcio. Gli ultras hanno voluto provocare così le forze dell'ordine e i tifosi giallorossi.

Su Instagram la pubblicazione avviene intorno alle 15, ma nel pomeriggio, di quell'adesivo non c'è più traccia. E su tutte le transenne piene di vecchi adesivi ultras lungo via dei Fori Imperiali non ce n'erano altri. Segno di come la loro sia stata una visita veloce, improvvisa, che ha voluto far rumore soprattutto sui social network e non di più.

Seconda provocazione, poi, quella della foto della Barcaccia, di fronte alla scalinata di piazza di Spagna, che loro stessi danneggiarono nel 2015. Anche qui, stessa firma. "Ciao, siamo di nuovo qui", scrivono. E poi in un testo un po' in inglese e un po' in olandese, si rivolgono direttamente alla fontana: "Da quanto tempo non ci vediamo, stavi meglio l'ultima volta". E non è mancata neanche l'immagine dell'imbarco per il volo per Ciampino.

In centro ci sono due luoghi sensibili per il tifo romanista: i Roma store di piazza Colonna e via del Corso. E se nel primo punto vendita preferiscono non commentare quanto sta accadendo in questi giorni in città, nel secondo c'è chi si sbottona un po' di più: «Tifosi del Feyenoord? Qui non si sono visti, ma è stato un continuo viavai di clienti. In tanti con la scusa della partita di domani sono venuti a comprare le magliette», racconta una commessa del negozio.

In uno dei negozi di souvenir di via del Corso c'è, all'ingresso, la maglietta di Dybala. Roberto, il titolare, racconta: «Per ora non tolgo quella maglia di Dybala, sono anche un grande tifoso della Roma, ma tutto dipende da come andrà. Vedrò domani, a seconda di come tirerà l'aria, se toglierla per sicurezza o meno».

Ieri il Centro storico era pieno di ragazzi. Passano giovani francesi, spagnoli, tedeschi. Un gruppetto di italiani sosta davanti a un negozio di via del Corso dove c'è qualche altra maglietta della Roma in mostra: c'è quella dell'ex capitano Francesco Totti. «Non conviene ai tifosi del Feyenoord alzare i toni, l'intera città è blindata - racconta uno di loro - Chissà, magari si stanno camuffando tra queste comitive di turisti biondi, capelli corti e jeans».

(Il Messaggero)