Dybala: «Volevamo troppo vincerla

IL TEMPO (M. CIRULLI) - «Io non volevo usare molto il piede destro, perché mi faceva male la gamba, ma per quello stop l'ho usato» Così Dybala ha descritto la rete del momentaneo 2-1. Il campione del mondo ha poi parlato del pubblico «Il tifo era incredibile già dal percorso che ci ha portato allo stadio. Poi qui dentro 70mila persone che tifano per te. Ti aiuta nei momenti di difficoltà. Per noi è un aiuto importante. Nonostante il loro gol la gente ha continuato a spingere e così abbiamo fatto noi». «Tutti abbiamo voglia di vincere - ha poi continuato - il mister ci aveva detto che la partita sarebbe stata così. Questa squadra sa come si vincere in Europa. La mentalità c'è. Speriamo di continuare così per portare à Roma a trionfare di nuovo nelle coppe europee». Dybala poi ha parlato della presenza di Totti allo stadio: «Spero di andare a cena con lui, lo rispetto tantissimo. C'era anche Daniele De Rossi, non lo sapevo, l'ho scoperto solamente durante il riscaldamento, quando hanno inquadrato l'uno vicino all'altro».