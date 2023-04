Dybala punta la Coppa. Mourinho dà spazio a El Shaarawy e Belotti

Cinque giorni per giocarsi l’Europa. Tra stasera e giovedì la Roma ha la possibilità di dare la svolta definitiva alla propria stagione, cambiando presente e futuro. Se il big match con il Feyenoord in caso di rimonta può trasformarsi nel biglietto d’accesso alla quarta semifinale europea delle ultime sei stagioni, la sfida di stasera contro l’Udinese offre ai giallorossi la chance di consolidare la propria posizione nella lotta per un posto nella prossima Champions League. (...) Lo Special One, al netto degli infortuni di Dybala e Abraham, non sembra propenso a stravolgere la formazione. Davanti a Rui Patricio non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla gara del De Kuip: saranno ancora Mancini, Smalling – in vantaggio su Llorente – e Ibanez a iniziare dal 1′. Sulle fasce invece Spinazzola va verso un turno di riposo: a beneficiarne potrebbe essere Celik, pronto a tornare titolare sulla destra 74 giorni dopo la brutta serata di Coppa Italia. Per prendere il posto del numero 37 invece Zalewski è favorito su El Shaarawy. Il Faraone è il principale candidato a sostituire Dybala sulla trequarti vicino a Pellegrini. Nessun dubbio sul centravanti, con Belotti unico candidato. (...)

(gasport)