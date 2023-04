Dybala non si allena: oggi il test chiave

IL TEMPO (L. PES) - La Joya ancora ai box. Nel lunedì dopo la rotonda vittoria contro l'Udinese, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per iniziare a preparare la sfida al Feyenoord. Classica seduta di scarico post partita per il gruppo giallorosso che è stato diviso in due gruppi tra chi domenica è sceso in campo e chi non ha giocato.

Tra questi, però, non si è visto Paulo Dybala. L'attaccante argentino si è fermato nel match d'andata a Rotterdam contro il Feyenoord accusando un risentimento all'adduttore destro. Gli esami strumentali svolti sabato hanno escluso lesioni, regalando a Mourinho la speranza di averlo a disposizione per il ritorno di Europa League. Il tecnico aveva espresso fiducia anche nell'immediato post gara contro i friulani, definendosi più ottimista che pessimista in conferenza stampa.

Un ottimismo che resta tale anche dopo il mancato allenamento di ieri. Oggi infatti sarà la giornata decisiva per capire se il numero 21 giallorosso sarà o meno in campo all'Olimpico per guidare la rimonta giallorossa. Un allenamento e la rifinitura di domani per provare ad esserci, questa la sfida di Dybala, che in stagione era già riuscito a recuperare un problema muscolare tra la sfida di andata e ritorno contro il Salisburgo nei playoff di febbraio. Chi invece ci sarà sicuramente è Tammy Abraham: l'inglese è comparso sorprendentemente nella distinta di Roma-Udinese, entrando poi nel finale e ritrovando anche la via del gol. Ora si candida per una maglia da titolare in Europa.